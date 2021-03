Dix systèmes colonne en test au théâtre d’Ablon-sur-Seine

Nous nommons le Line Club d’Elokance, l’Eon One de JBL, le Maui 28 G2 de LD Systems, l’Evox 12 de RCF et le Stagepas 1K de Yamaha. Tous ces systèmes se situent dans une fourchette de prix allant de 699 à 1 690 €. A l’issue du test des cinq pre–miers kits, nous avons constaté une nette amélioration de la qualité et une baisse des prix par rapport à 2018. Nous avions déjà testé dans un comparatif (SONO Mag n° 440) ce type de produits. Cette tendance sera-t-elle confirmée dans la suite de nos essais ? Désormais, il semble que la diversité des proposi–tions en termes de fonctionnalités, d’accessoires et de budget permette de cibler précisément le matériel le plus adapté à chaque usage. Rendez-vous à la fin de ces quelques pages pour faire le bilan sur les systèmes colonnes version 2021.