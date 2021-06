DJ TEDDY-O DEVIENT AMBASSADEUR DE LD SYSTEMS

Le DJ et producteur musical DJ Teddy-O devient ambassadeur de la marque pour les produits audio professionnels du fabricant. DJ officiel de l’équipe nationale de football allemande, du Pacha Club d’Ibiza ou encore de stars mondiales telles que Jay-Z, Beyoncé, Justin Timberlake ou David Guetta, DJ Teddy-O est réputé dans le monde entier. Dans le cadre de la « Night of Light, alerte rouge » du 22 juin 2020, il s’est produit avec ses collègues Paul van Dyk et Gestört aber GeiL. Il a également fourni la bande son pour l’édition spéciale du World Club Dome, diffusée en direct depuis l’Experience Center d’Adam Hall Group. ■