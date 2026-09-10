Yamaha présente les consoles numériques DM5 et DM5 Compact, destinées notamment au live, au théâtre et au broadcast. La DM5 offre 32 entrées et 16 sorties analogiques et traite jusqu’à 60 canaux, contre 16 entrées, 16 sorties et 48 canaux pour la DM5 Compact. Les deux modèles intègrent jusqu’à 64 E/S Dante à 96 kHz, 24 bus, 12 matrices, 12 DCA et 18 canaux d’E/S USB. Un emplacement pour cartes PY permet notamment d’ajouter la PY-DSP, avec 32 instances des Premium Effects Yamaha. Trois interfaces RUio complètent la gamme, dont la RUio16FLX-D, dont les 16 canaux peuvent être configurés par paires en entrées micro/ligne, sorties analogiques ou AES/EBU. Le logiciel DM Editor permet enfin la préparation et l’édition des configurations hors ligne.