DN MADE Spectacle au lycée Daunot de Nancy

Un TP sur le grand plateau, côté pratique à la console lumières et son.

Les locaux du DN MADE à Daunot

Christophe Millot, coordinateur depuis 2007 de la formation DMA régie, gère le DN MADE Spectacle & Événementiel au lycée Daunot. « Le passage du DMA au DN MADE nous a fourni l’occasion de concrétiser un vieux projet : une formation vidéo, explique-t-il. C’était pour nous une évidence : depuis quelques années, la vidéo a pris une importance énorme en spectacle vivant et en événementiel, au point de nécessiter une formation spécifique de régisseur. Avec Justine Mangin, la référente son, nous nous sommes donc formés en régie vidéo pendant plus d’un an avant d’accueillir les premiers étudiants en cours, pour leur enseigner la captation, le traitement, la projection, le mapping… En cette rentrée, pour former nos premiers “troisième année” de cette option, nous avons choisi David Squillace comme référent vidéo : passé par la réalisation, donc le tournage, il possède aussi une grande expérience de formation sur des logiciels de montage et en projection. »

Le pôle son/lumière/vidéo est rassemblé au même endroit du lycée : plusieurs salles de classe sont aménagées dans un bâtiment dédié, dont une avec un mur vidéo de 12 écrans full HD et le logiciel de gestion correspondant, un fond vert et un plateau de captation vidéo. Un autre bâtiment accueille un « plateau technique son » sous la responsabilité de la référente son Justine Mangin, ainsi qu’un petit studio de prise de son, traité/insonorisé, pour des voix off de spectacles par exemple, pouvant aussi servir de local de répétition musicale pour des spectacles. Une salle mixte accueille des cours et des TP : sous la responsabilité du référent lumière Luc Bibaud, les élèves y apprennent la console grandMA et son logiciel de programmation, mais ce n’est pas tout. Cette salle est occultable et intègre un plateau technique/mini-espace scénique avec structures et projecteurs, pour le maquettage lumières (et son) avant de partir en plateau. De quoi définir, poser et valider les intentions, avec des projecteurs LEDs mais aussi traditionnels.

Enfin, un grand plateau aménagé au premier niveau d’une ancienne église, sur le site du lycée, accueille une salle d’application avec local technique attenant et stocks de matériel. C’est un lieu d’expérimentation, possédant une scène, des structures, un système de sonorisation à demeure Nexo GEO S8… Occultable par déploiement de rideaux devant les vitraux, il peut aussi accueillir du public, 200 personnes debout/120 assises, venues découvrir et partager le travail des étudiants.