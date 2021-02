Domaines d’activité stratégique SENNHEISER

Sennheiser a annoncé concentrer ses efforts sur sa division Professional et rechercher un partenaire pour l’aider à renforcer son positionnement sur le marché de sa division Consumer Electronics. Cette décision s’inscrit dans la volonté de Sennheiser d’une plus grande indépendance de ses domaines d’activité stratégique.

« Nos divisions Professional et Consumer se déclinent en quatre Business Units au total : Pro Audio, Business Communications, Neumann et Consumer Electronics. Chacune présente un formidable potentiel de croissance mais répond aux besoins spécifiques de catégories de clients différentes, avec des cycles de vie de produits et des dynamiques de marché qui lui sont propres », déclare Andreas Sennheiser, Co-CEO de Sennheiser. « Pour mieux exploiter le potentiel de ces différents marchés, nous allons concentrer nos propres ressources sur les trois Business Units de la division Professional et avons choisi de nous mettre en quête d’un partenaire solide désireux d’investir dans notre division Consumer », ajoute Daniel Sennheiser, Co-CEO de Sennheiser. Les discussions avec les partenaires potentiels vont démarrer prochainement.

Priorité au développement de la division Professional donc, en optant pour un partenariat à la tête de la division Consumer. Sennheiser se donne les moyens de concentrer ses efforts et ses ressources sur ses unités Pro Audio, Business Communications et Neumann. Le spécialiste de l’audio entend ici investir dans son expertise propre, sa présence sur le marché et la visibilité des produits de la marque, dans le but de maintenir son rythme de croissance, étendre son positionnement sur le marché mondial, et saisir les opportunités de croissance qu’offre le marché des communications d’entreprise. ■