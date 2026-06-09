La version française

Le jeune fabricant Elokance (il naît en 2010) propose principalement des enceintes : amplifiées, passives, line array, autonomes, caissons de basse… la gamme est complète. Trois références d’amplificateurs complètent la marque. Aujourd’hui, c’est le système colonne Tower 12 qui participe au test. Nous l’avions déjà décortiqué dans les pages du magazine il y a peu.

Présentation

Le système se compose d’un caisson de basse faisant office de base, intégrant l’alimentation, l’amplification et le panneau de contrôle. Avec ses 20,5 kg, sa manipulation peut s’avérer difficile pour une seule personne. Au-dessus de celui-ci peut être ajouté un élément de liaison, léger (2,3 kg), permettant de surélever la colonne de diffusion, bien que son utilisation reste optionnelle. La colonne elle-même pèse 5,4 kg.

La construction associe bois multiplis de bouleau pour le caisson et plastique ABS pour les autres éléments. La finition noire granitée, assez rugueuse, apporte une certaine originalité mais soulève des interrogations quant à l’entretien et à la résistance à la poussière. L’ensemble bénéficie d’une conception robuste grâce à une solution d’emboîtement renforcée par des tiges métalliques. Toutefois, le montage initial peut être difficile, notamment au niveau de la connexion audio, nécessitant parfois d’insister pour assurer un bon contact. Le démontage est également peu aisé. En contrepartie la stabilité est excellente une fois le tout installé.

Le connecteur des éléments colonnes est clairement conçu pour durer. Le connecteur jack 6,35 mm et les quatre tiges assurent la rigidité de l’ensemble. Mais sur le système neuf, tout est tellement ajusté que la manipulation est un peu musclée.

Exploitation

La solution repose sur une architecture active trois voies bi-amplifiée. Une amplification de 500 W RMS alimente le haut-parleur de grave de 12’’, tandis qu’une seconde amplification de 300 W RMS est dédiée à la colonne. Celle-ci intègre un filtre passif répartissant le signal entre six haut-parleurs de 3’’ et un diaphragme d’aigus de 1,8’’. La dispersion sonore annoncée (100° horizontal, 40° vertical) permet une couverture large et homogène.

Côté connectique, l’appareil propose une liaison Bluetooth classique ainsi qu’un mode TWS permettant d’associer deux systèmes en stéréo. Plusieurs entrées sont disponibles : deux entrées combo XLR/jack commutables ligne ou micro, une entrée instrument haute impédance et une entrée auxiliaire (mini-jack ou RCA). Chaque entrée dispose de son propre réglage de niveau. Une sortie XLR permet de dupliquer le signal vers un autre système.