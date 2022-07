Dossier Comparatif enceintes autonomes compactes

Les enceintes compactes autonomes sur batterie sont devenues légion. Parmi toutes les offres, quel modèle correspond réellement à mon besoin ? Je suis musicien, guitariste ou chanteur, je suis nomade et j’aime avec des amis écouter de la musique en pleine nature. Les attentes de ces différentes catégories d’utilisateurs n’étant pas les mêmes, pourquoi utiliseraient-ils la même enceinte ? Nous avons retenu cinq références. Certaines vraiment destinées aux musiciens, d’autre beaucoup moins. Certaines sont devenues, depuis leur sortie sur le marché, des incontournables, d’autres sont toutes récentes. Notre choix s’est porté sur deux modèles bien connus, la Bose S1 Pro et la JBL Eon One Compact ; deux nouveautés, la KH Audio Move 8 et l’Elokance e-GO ; et une super nouveauté puisque le fabricant n’est pas encore distribué en France, la MRS Compact-1500.