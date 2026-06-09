Le rapport qualité/prix avant tout ?

HK Audio est une marque allemande fondée en 1979, spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de sonorisation professionnelles (enceintes, caissons de basses, amplificateurs). HK est le sigle de Hughes et Kettner, la société mère qui a créé la marque. Nous testons ici le système Polar 12 MKII que nous avions déjà eu entre les mains il y a quelques temps.

Présentation

Le Polar 12 est un système de sonorisation en colonne amplifiée, conçu autour d’un caisson de basses et de deux modules supérieurs. Le module grave, en bois multiplis, pèse 20,9 kg et se distingue par une fabrication soignée et robuste. Sa grille frontale, épaisse et rigide, inspire confiance et résiste efficacement aux chocs. La colonne, composée d’un module principal et d’un spacer, adopte une structure en aluminium, garantissant à la fois légèreté et solidité. Ce spacer assure également la transmission du signal audio, supprimant tout câblage externe et facilitant l’installation.

L’ensemble reste relativement maniable, avec 4,75 kg pour la colonne et 2,8 kg pour le spacer. Le système intègre un haut-parleur de 12’’ pour les graves, complété par six haut-parleurs de 3’’ et un moteur à compression pour les médiums et aigus. Sa directivité annoncée par le fabricant (120° horizontal, 30° vertical) permet une diffusion large et homogène, adaptée à de nombreuses situations.

La connexion entre les éléments colonne est signe de robustesse et l’emboîtement se passe très bien.

Exploitation

Le Polar 12 mise sur une utilisation simple et efficace. Malgré son poids proche de 21 kg, son ergonomie permet une manipulation en solo grâce à une prise bien pensée. Le transport est facilité par des accessoires fournis (housse et sac), ainsi qu’un plateau à roulettes optionnel.

Le panneau de contrôle est clair et complet. Il propose plusieurs entrées : deux combo XLR/jack commutables micro/ligne, une entrée instrument et une auxiliaire combinée avec le Bluetooth.