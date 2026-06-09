La colonne tout-terrain grâce à sa batterie

Est-il encore nécessaire de présenter JBL ? La marque américaine fondée en 1946 s’adresse autant aux professionnels qu’au grand public avec une large variété d’enceintes, de casques et de systèmes de diffusion. Derrière ce sigle se cache le nom de son fondateur James Bullough Lansing.

Présentation

Nous avons un système assez compact. Le caisson en polypropylène affiche une hauteur de 600 mm, une largeur de 325 mm et une profondeur de 490 mm. La colonne se décompose en trois parties. La première entretoise joue un rôle majeur car c’est elle qui contient la batterie. La seconde entretoise, facultative, permet l’élévation de la tête. La hauteur maximale de l’assemblage est de 2 m, ce qui fait de lui le modèle le plus « bas » de ce groupe. Le fait d’avoir placé la batterie dans le mât possède deux avantages : cela n’augmente pas le poids du caisson et cela facilite un changement de batterie sans outillage. Il est possible d’acheter en option un mât/batterie supplémentaire. La marque propose également un dock chargeur afin de recharger deux batteries en externe. En l’absence de ce dock, la recharge se fait par l’intermédiaire du caisson.

Pour sa manutention, il est équipé d’une poignée sur sa face supérieure. Autre particularité par rapport à l’ensemble des produits du test, JBL offre la possibilité de ranger les éléments colonne à l’arrière du système.

Ce type de connecteur peut être source de panne sur le long terme. Il compte six contacts. La batterie se situe dans l’un des éléments de la colonne.

La face avant du caisson est équipée d’une grille tout à fait solide aux perforations hexagonales et doublée d’un tissu acoustique. L’élément supérieur qui contient les haut-parleurs est aussi protégé par une grille plus légère. Les perforations hexagonales de cette dernière sont plus petites, et elle n’est pas doublée de tissu acoustique. Les huit haut-parleurs de 2’’ sont visibles derrière la grille, laissant apparaître un montage en arc de cercle, vers le haut et vers le bas de façon symétrique.