Comment choisir ?

Quelles nouveautés en 2026 pour les systèmes colonnes ? Ces derniers ont techniquement beaucoup progressé et tiennent tous bien la route : qualité de son et de fabrication, gestion de la puissance… Il est de plus en plus difficile de choisir vers lequel se tourner, et en même temps, le risque de se tromper est plus faible. Ce dossier comparatif vous aidera à identifier les détails décisifs en fonction de vos priorités et de vos besoins.

Descriptif

La première mission est de rassembler ici leurs différentes caractéristiques. La puissance, le nombre d’entrées, leur type, la possibilité de fournir une alimentation fantôme, les réglages disponibles en termes d’égalisation, de délai… En effet, il y a de fortes disparités sur ce point entre des systèmes avec une seule entrée en niveau ligne et d’autres plus complexes qui multiplient les entrées, les paramètres, la connexion Bluetooth, et possèdent même une application de pilotage. Tout dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Une possibilité assez nouvelle sur ce type de produit est la présence d’une alimentation fantôme sur certaines entrées. Il y a quelques temps, il fallait souvent passer par une console ou un boîtier externe pour raccorder un micro statique ou autre appareil nécessitant une alimentation fantôme. Maintenant, plusieurs systèmes sont équipés de cette option. Même le JBL, qui peut fonctionner sur batterie, offre par ailleurs cette possibilité.

Les mesures

Pour ceux qui ont besoin de la courbe pour se rendre compte de la réponse en fréquence de l’enceinte, nous avons passé chaque système au micro de mesure. Vous avez ainsi cette donnée mesurée exactement dans les mêmes conditions. Grâce à l’analyse de la réponse en fréquence du sub seul mesuré en retirant la colonne, nous avons une idée de la fréquence de coupure du système. Cette dernière valeur n’est que rarement donnée par le constructeur sur ce type de matériel et il peut s’avérer intéressant de la connaître pour en faciliter le réglage. Nous avons aussi procédé à l’évaluation des différents préréglages d’égalisation proposés. Par leur appellation, certains presets sont assez clairs sur leur destination, mais c’est parfois plus mystérieux. La mesure vous aidera à vous y retrouver. Pour compléter, nous avons aussi testé la réponse en fréquence à 30° de l’axe. Cela vous permettra de comparer le comportement en dehors de l’axe pour les différents systèmes.

Les évaluations spatiales

Nous vous proposons pour ce qui est de l’évaluation spatiale l’habituelle zone d’écoute isotimbre. Cette zone délimite d’une part une distance minimale en-dessous de laquelle la synthèse ne s’effectue pas correctement entre le subwoofer et le reste du spectre, et d’autre part un angle en dehors de l’axe au-delà duquel on perd une partie significative du timbre. Cela nous permet d’évaluer et de comparer l’ouverture du système de différents points de vue : la donnée constructeur, la mesure à 30° et l’écoute subjective. Nous avons ajouté un nouveau critère spatial, et assez subjectif, mais qui nous a paru pertinent pendant notre séance d’écoute. Nous l’appellerons la focalisation en empruntant un terme plutôt propre à la lumière et que nous avons détourné.

Cette focalisation est la zone de la colonne dans laquelle semble se former l’image sonore (en mono chaque colonne). Représentée par un dégradé de couleurs allant du vert au rouge (voir image ci-contre), elle représente d’un bout à l’autre la zone où se forme l’image sonore. L’épaisseur du rouge indique si le son paraît sortir d’un point précis ou d’une zone plus étendue.

Les écoutes

Les écoutes effectuées sur les titres habituels de la playlist SONO Mag permettront de dégager une évaluation de plusieurs critères de reproduction sonore, sur lesquels nous indiquons une note sur quatre étoiles et un commentaire.

Le premier indicateur est le respect du timbre et l’équilibre spectral. Nous nous concentrons sur les titres de Diana Krall et Hadouk Trio pour cet aspect. Il nous permet d’évaluer si le système est bien équilibré, s’il n’y a pas de creux ou de zones de fréquences qui ressortent exagérément.

Nous examinons ensuite grâce à l’écoute des titres de Marla Glen et Maceo Parker la restitution de la dynamique et la capacité à reproduire de la musique live.

Sur les titres de Madona et Oliver Night, nous nous concentrons sur la restitution d’une bande son ultra compressée. Nous raccordons un SM58, soit directement sur une entrée microphone pour les systèmes qui en sont équipés, soit en passant par une console externe. Pour finir, nous comparons la capacité à fournir un bas du spectre intéressant sur les titres de Soldout et des Fairfield Four.

De cette série d’écoute, de ces différents critères, de notre ressenti, nous en déduisons des domaines d’utilisation. Nous vous indiquons par des étoiles la capacité de chaque système à être performant dans les différents domaines d’utilisation que nous avons établis : événementiel/audiovisuel, chanson/pop/folk, rock/métal, DJ et électro, ambiance bar/lounge.