DOSSIER : Visioconférences #1

En ces temps de télétravail, Zoom, Teams et autres plateformes de visioconférence sont devenus, pour beaucoup, des outils quotidiens indispensables pour remplacer les réunions présentielles.

Dans l’économie privée comme dans les administrations, chacun s’est organisé comme il a pu pour mettre en place des écosystèmes, les souhaitant tout à la fois efficaces, conviviaux et exploitables à long terme.

Chacun n’a pas, loin de là, bénéficié du même confort. Certains « confinés » ont dû se débrouiller avec les moyens du bord, sur des plateformes grand public et avec des webcams récupérées dans les fonds de tiroir. D’autres, souvent salariés d’entreprises disposant d’un service informatique structuré, qui ont pu bénéficier de serveurs dédiés et d’un parc d’équipement de visioconférence efficace, ont produit des échanges plus efficaces et moins fatigants sur le long terme.

Loin d’être éphémère, cette période télétravaillée marque clairement le début d’une nouvelle approche dans les relations professionnelles. On constate aujourd’hui que nombreux sont les salariés qui souhaitent préserver, au moins en partie, ces moments de travail à la maison.

Certains responsables de services rechignent, craignant un certain relâchement. Pourtant, de nombreuses études montrent que, statistiquement, un collaborateur en télétravail est plus efficace et travaille plus longtemps que s’il était au bureau. A tel point que des sociétés vertueuses mettent en place des chartes pour s’assurer que leurs télétravailleurs ne laissent pas peu à peu l’univers professionnel nuire à leur vie privée. Des commissions paritaires sont aussi au travail actuellement pour trouver, à ces situations inédites, un cadre de fonctionnement optimal et admis des employeurs comme des salariés et législateurs.

Si l’on prend en considération le fait que le télétravail permet aussi de limiter la taille des bureaux des entreprises, donc de réduire d’autant les charges, on comprend qu’il est fort probable que cette tendance se développe.