DOSSIER : Visioconférences

Comme dans la sonorisation de spectacle, la qualité du son doit se considérer dans son ensemble. La chaîne audio commence par les capteurs, se poursuit avec l’électronique de traitement et d’amplification, et se termine avec les enceintes, considérées dans leur environnement acoustique.

Nous ne reviendrons pas sur cette préoccupation acoustique à prendre en compte. Les précautions évoquées dans le chapitre consacré aux microphones s’appliquent aussi lors de la diffusion.

Nous allons en revanche nous intéresser, dans un premier temps, aux étages de traitement des signaux issus des capteurs.

TRAITEMENT DU SIGNAL : LES DSP

La captation, quelle que soit la solution technologique retenue, nous a permis de recueillir un certain nombre de signaux électriques issus des micros. Avant d’imaginer une transmission et une diffusion, nous allons devoir assembler ces signaux, en ne retenant que les modulations utiles, pour obtenir un son retranscrivant le plus fidèlement possible, c’est-à-dire avec la meilleure intelligibilité et le moins de dégradation possible, les voix des orateurs.

C’est le rôle des DSP (Digital Signal Processor ; en français, processeur numérique du signal), dont nous allons détailler les principales fonctions.

DÉTECTER LES CAPTEURS UTILES

Comme dans toute captation multimicro, ouvrir toutes les modulations peut conduire à un résultat très confus. Des filtrages en peigne, voire des échos, peuvent facilement s’inviter dans le mixage, dégradant fortement l’intégrité du signal.

Le DSP va en permanence être à l’affût pour détecter les signaux utiles et n’ouvrir que les modulations des micros nécessaires. Le ménage est fait dans les signaux pour préserver la qualité du signal final.

ATTÉNUER LE BRUIT AMBIANT

Même lorsqu’ils sont isolés, on rencontre dans les espaces utilisés en visioconférence de multiples causes de bruit de fond. Gaines de climatisation et chauffage, vidéoprojecteur, ventilation des ordinateurs, et même rumeur ambiante, comme les bruits de ville et de circulation. Chacun de nous y est habitué et le cerveau les occulte, mais les micros vont les percevoir comme un signal, au même titre que les autres, qui vient se superposer aux sons utiles et leur nuire.

Comme le fait un casque actif de réduction du bruit, les DSP vont identifier les bruits ambiants et éliminer leurs spectres via des atténuateurs adaptatifs (ANC).