DPA 4466 Core/4488 Core

Basés sur le design du Subminiature 6066, les serre-têtes omnidirectionnels 4466 Core et directionnels 4488 Core sont équipés de la cellule ronde de 5 mm de la marque. Avec leur taille et une hauteur/longueur de perche réglable, ces serre-têtes s’adaptent à tous les types de morphologies. Un système de préhension en trois points assure un meilleur port, tandis que les crochets d’oreille fermes mais flexibles offrent le confort lors d’une utilisation prolongée. Ces modèles sont dotés d’un guide de câble réglable à 90 degrés à l’arrière de la tête afin de garder le câble hors de vue, et d’un traitement de surface non réfléchissant. Les 4466 et 4488 sont disponibles en noir, marron et beige. ■