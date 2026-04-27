Pour la séquence sous-marine de Mission: Impossible – Rogue Nation, il a été nécessaire de capter le son de l’intérieur du masque de Tom Cruise, un modèle hermétique et pressurisé utilisé à 10 m sous l’eau. Dans un épisode du podcast AMPS, le mixeur Lloyd Dudley et son équipe racontent comment ils ont abordé cette séquence pour mettre au point une solution sur mesure avec un micro subminiature DPA 6061 de 3 mm caché à l’intérieur du masque de Cruise afin de capturer ce son « impossible ».
Les enregistrements ont été intégrés au film final avec peu de post-synchronisation. En langue anglaise, un podcast est disponible.
DPA capte le son 10 m sous l’eau
Pour la séquence sous-marine de Mission: Impossible – Rogue Nation, il a été nécessaire de capter le son de l’intérieur du masque de Tom Cruise, un modèle hermétique et pressurisé utilisé à 10 m sous l’eau. Dans un épisode du podcast AMPS, le mixeur Lloyd Dudley et son équipe racontent comment ils ont abordé cette séquence pour mettre au point une solution sur mesure avec un micro subminiature DPA 6061 de 3 mm caché à l’intérieur du masque de Cruise afin de capturer ce son « impossible ».
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