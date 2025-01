DPA Microphones a annoncé CORE+, une technologie conçue pour éliminer fortement la distorsion sonore même à des volumes élevés ou dans des conditions exigeantes de scène live. Présentée au NAMM 2025 et à l’ISE 2025, CORE+ sera d’abord intégré dans les microphones serre-tête et lavaliers omnidirectionnels de 5 mm, suivis d’autres modèles tels que les 4060, 4061, 4066 et 4088. Tous les produits équipés conserveront leurs caractéristiques acoustiques d’origine et introduiront un nouveau seuil de référence pour la distorsion (0,5 % THD).