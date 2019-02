DPA d:vote CORE 4099

UN PEU D’HISTOIRE

Créée en 1992, la société DPA, pour Danish Pro Audio, est le fruit de l’union de deux anciens collaborateurs de la firme Brüel & Kjær, fabricant et fournisseur mondial d’équipements, de systèmes et de solutions de mesures du son et des vibrations dans les domaines de l’aéronautique, de l’aérospatiale, des télécommunications et de l’audio, ou encore de la défense. Ayant décidé de fermer leur département audio pro, Morten Stove et Ole Brosted Sorensen ont alors signé un accord avec B & K leur permettant de reprendre le développement, le service et les ventes de micros de studio haut de gamme pour l’enregistrement et la diffusion. Mais c’est en 1995 que DPA réussira un vrai tour de force en imposant ses micros miniatures 4060 et 4061 qui deviendront rapidement les micros préférés des théâtres de Broadway à New York, et du West End à Londres, avant de conquérir définitivement le monde. S’ensuivront plusieurs références telles que la série d:vote 4099 évidemment, mais aussi le Lavalier 4080, les micros serre-tête 4066 et 4088 des séries d:fine, et d:dicate avec le fameux 4006, ou plus récemment le splendide micro voix d:facto 4018. C’est donc une gamme finalement assez restreinte mais très complète, et offrant une large palette de solutions, qui a fait la renommée de DPA, à juste titre.

UN RELOOKING DISCRET MAIS ALLÉCHANT

A première vue, la nouvelle version Core du d:vote 4099 paraît très semblable à l’ancienne. Mais en y regardant de plus près, on remarque la présence d’une bague bleue à la base de la bonnette. Tel un saphir, elle permet d’informer les utilisateurs sur son appartenance à la nouvelle génération. Cette bonnette a d’ailleurs également été légèrement modifiée, pour une meilleure protection contre les bruits de vent, en arborant une forme un peu plus conique. Le galbe et les dimensions du flexible d’accroche restent inchangés, bien que le système de verrouillage paraisse toutefois plus efficace. La liaison entre ce flexible de 14 cm et le support du micro est assurée par une suspension ovale en caoutchouc souple destinée à neutraliser la transmission des bruits solidiens, ce qui permet de profiter pleinement de la sensibilité du micro. Côté esthétique, la grande nouveauté se situe principalement dans la pochette de transport très soignée en tissu noir.