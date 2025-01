DPA Microphones a acquis une participation majoritaire dans Austrian Audio, marque autrichienne fondée en 2017 et spécialisée dans les microphones et casques haut de gamme. Cette acquisition permet d’élargir l’offre de produits des deux fabricants, en combinant les microphones miniatures de DPA et les microphones à large diaphragme d’Austrian Audio.

Les deux entreprises, positionnées sur le marché haut de gamme, continueront de répondre aux besoins des professionnels du son dans des domaines tels que le broadcast, la musique, le théâtre et les enregistrements studio. Austrian Audio maintiendra ses activités de développement et production à Vienne.

Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction pour ce rapprochement, qui vise à développer des solutions audio innovantes. La collaboration sera présentée au NAMM Show 2025.