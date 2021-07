DPA SE CONCENTRE SUR LA FRANCE

DPA Microphones souhaite se rapprocher de ses revendeurs et de ses clients en renforçant sa présence en France. Une équipe commerciale et un support client DPA dédiés voient le jour. La filiale DPA Microphones France prend en charge l’ensemble des ventes que réalisait jusque-là son distributeur Audio², qui cessera donc de distribuer les microphones de la marque. DPA Microphones a hâte de poursuivre ses activités auprès de ses clients existants et se réjouit d’en accueillir de nouveaux.

Tous seront contactés, tandis que la future clientèle peut d’ores et déjà contacter DPA pour plus d’informations en écrivant à l’adresse : info-fr@dpamicrophones.com