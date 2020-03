Des festivals, oui, mais de l’écologie avant tout. Afin de lutter contre l’empreinte plastique produite lors des manifestations culturelles – adopter des comportements non polluants, faire prendre conscience des conséquences de l’utilisation de ce matériau, mais aussi réduire les coûts –, une opération a été créée en France à l’occasion des Biennales internationales du spectacle (BIS) de Nantes. C’est ainsi que Drastic on Plastic a été lancé, 60 festivals s’étant d’ores et déjà engagés à en suivre les prescriptions. Drastic on Pastic se veut être un dispositif d’accompagnement destiné aux festivals français, avec pour objectif commun la suppression des plastiques à usage unique, dans une démarche collective de mise en commun de pratiques à l’échelle nationale. ■

Un guide pour des festivals « zéro plastique » est disponible sur https://drastic-on-plastic.fr/