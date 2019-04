#PLS2019 – Hall 12.0 – Stand C52/C56

DTS présente le X Brick, un projecteur wash IP65 disposant d’un matriçage en quatre segments. Des filtres holographiques s’installent sans outil pour modifier l’angle de 8° natif. La gamme de découpes et de Fresnel s’étend avec l’arrivée des Profilo LED 120 HQS et Scena LED 120 HQS. Plus performants que les versions 80 W, ils proposent une gamme de couleurs étendue et une lumière blanche plus qualitative (IRC > 90 et R9 > 80), grâce à leur LED RVBA. Fabriqués en Italie et garantis trois ans.