DTS ALCHEMY 3

DTS agrandit sa gamme de Fresnel LED motorisés. Après l’Alchemy 5, c’est au tour de l’Alchemy 3 de faire son apparition. Identique en tous points à son aîné, il ne se distingue que par sa taille plus réduite et sa source moins puissante. On y retrouve toutes les qualités intrinsèques de la gamme, notamment l’IRC et le TLCI supérieurs à 98 et 96, la correction des niveaux G/M, le CTO virtuel applicable sur toutes les teintes ou encore les transferts linéaires entre macros de couleurs et nuances de blanc. ■