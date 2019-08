Cette lyre wash Fresnel possède une source LED custom six couleurs, une lentille Fresnel de 250 mm, un zoom 10-47 ° et un flux supérieur à 10 000 lumens en sortie de lentille. L’accent est mis sur les teintes de blancs et les pastels, et elle dispose de plus de 100 macros de gélatines standards dont la saturation est variable de façon linéaire. Une casquette autorétractable permet de limiter les fuites de lumière. ■