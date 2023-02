DTS Alchemy 7, asservi Fresnel

Introduisant un nouveau système de couteaux et combinant une qualité de lumière supérieure avec une gestion exceptionnelle des couleurs et du blanc, Alchemy 7 est un wash LED de nouvelle génération. Sa lentille de Fresnel de 250 mm de diamètre et sa source LED 800 W à six couleurs permettent d’émuler plusieurs types de sources lumineuses en reproduisant leur comportement lorsqu’elles sont filtrées par différents types de filtres dichroïques. Le faisceau s’étend de 15 à 50°. Les deux lames de couteaux fonctionnent sur des plans distincts. Elles se pivotent de +/- 100° et chaque couteau de +/- 30°. Le système optique propriétaire assure une distorsion minimale du faisceau. ■