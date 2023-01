Du jazz à Oléron !

Le jeudi 4 août 2022, accompagné du pianiste Jean-Yves d’Angelo, Michel Jonasz a interprété lors du festival Jazz en Feu et dans le cadre magnifique de la citadelle du Château d’Oléron ses chansons incontournables, ainsi que des extraits de l’album La Méouge, le Rhône, la Durance qu’ils ont réalisé ensemble. La ville a confié à Effets de Scène la sonorisation complète de l’événement en JBL et Crown, réalisée grâce à douze enceintes line array VTX-A8, six subwoofers VTX-B18, deux vrack4 comprenant chacun trois amplificateurs IT4X3500HDS, quatre enceintes line array VRX932 pour les fronts, un amplificateur XTI6002, le tout paramétré avec logiciel JBL. ■