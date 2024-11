ACX présente des contrôleurs DSP professionnels des séries Neutrino, XD, et XP, pilotables en réseau. La série NP d’amplificateurs numériques complète la gamme avec les dernières technologies. Les processeurs Neutrino offrent plusieurs configurations E/S (8 x 8 à 16 x 16), avec des options Dante, AES/EBU, et réseau. Les contrôleurs DSP XD fournissent une qualité audio HQ grâce à une conversion 24 bits et DSP 40 bits à 96 kHz. Le XP propose quatre configurations pour des systèmes de contrôle DSP. Enfin, les amplificateurs NP offrent une puissance allant de 500 W à 1 200 W sur huit canaux et 60 W sur 16 canaux pour les installations multizones.