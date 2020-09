DU NOUVEAU POUR LES ALLOCATIONS CHÔMAGE

La pandémie aura eu parfois des conséquences posi-tives inattendues. Certaines des réformes initiées par le gouvernement avant la crise sanitaire ont ainsi été re-poussées tout ou partie. C’est le cas, depuis le 1er août, de l’assurance chômage. Ainsi, la durée d’affiliation minimale requise, soit le nombre minimum de jours ou d’heures travaillés, pour pouvoir percevoir l’allocation chômage repasse à quatre mois (ou 88 jours ou 610 heures travaillées) au lieu des six mois (ou 130 jours) prescrits par la réforme. Ces quatre mois d’activité seront recherchés sur une période de 27 mois (au lieu de 24 précédemment pour les salariés de moins de 53 ans) et de 39 mois (au lieu de 36 pour les plus de 53 ans). Par ailleurs, les droits à versement sont prolongés pour les demandeurs d’emploi qui se sont trouvés en fin de droit entre le 1er mars et le 31 mai 2020 : à hauteur de 92 jours calendaires pour ceux dont la fin des droits se situe entre le 1er et le 31 mars, 61 jours calendaires pour les fins de droits entre le 1er et le 30 avril et 31 jours calendaires pour les fins de droits entre le 1er mai et le 31 mai. Attention, si le demandeur d’emploi a travaillé ou a été indemnisé par la Sécurité sociale, ces jours ne seront pas pris en compte. Pour bénéficier de ce prolon-gement de droits, seule l’actualisation mensuelle reste indispensable. ■