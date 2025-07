L’Urssaf propose un accompagnement personnalisé aux employeurs qui créent leur activité et recrutent leur premier salarié. Il s’agit de « Mon Conseil Urssaf », un ensemble de solutions gratuites d’aide à la réalisation des démarches.

Deux services spécifiques sont proposés : « Urssaf Première embauche » qui propose l’accompagnement d’un expert pendant 12 mois, avec notamment une assistance aux démarches déclaratives et administratives en ligne, et un suivi préventif du compte en cas d’anomalie détectée sur les déclarations et les paiements.

Le second volet, intitulé La visite conseil « nouvel employeur » propose la venue d’un expert au sein de l’entreprise durant une ou deux demi-journées, afin de vérifier les déclarations et corriger d’éventuelles erreurs, sans qu’il n’y ait de risque de redressement. Ces services sont accessibles aux entreprises de moins de 11 salariés et qui ont recruté leur premier salarié depuis moins de 18 mois.

D’autres dispositifs sont également à disposition des entreprises afin de les informer sur la réglementation en matière de cotisations sociales, via notamment le site du Bulletin officiel de la sécurité sociale ou encore une liste d’erreurs à éviter, fréquemment commises au cours des démarches.

Enfin, il est possible d’obtenir des réponses écrites aux questions posées avec le rescrit social.