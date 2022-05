Du nouveau sur Yamaha ADECIA Wireless Solution

ADECIA Wireless Solution est basée sur les microphones sans fil de la série RM-W, composée de quatre microphones sans fil : deux modèles de surface (le RM-WOM omnidirectionnel et le RM-WDR directionnel cardioïde) et deux versions à col de cygne (le RM-WGL avec col de cygne de 30 cm et le RM-WGS avec col de cygne de 15 cm). Les microphones fonctionnent avec le point d’accès sans fil à huit canaux RM-WAP-8, qui dispose d’un contrôle Dante et d’une alimentation PoE fournie par un câble réseau. La solution utilise la norme DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) et la bande de fréquence de 1,9 GHz, réduisant les risques de conflits de bande passante. ■