DU SON AU STADE

La sonorisation du stade Jean-Paul David de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a été repensée et installée par S2Sound. Elle met en œuvre la gamme d’enceintes All Weather de JBL avec huit enceintes AWC159 dédiées aux tribunes, deux AW595 pour les côtés et cinq AW566 pour la pelouse. Des enceintes JBL de la série Control sont installées dans les espaces annexes avec huit Control 23 pour les vestiaires et quatre Control 28 pour le parking. L’amplification Crown comprend deux XTI4002 et quatre XTI2002, associés à un processeur de diffusion DriveRack 260 de DBX pour la gestion des zones. Les différentes sources sonores sont gérées par une console connectée Ui12 de Soundcraft. ■