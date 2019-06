DU SON AU WEATHER FESTIVAL 2019

Le festival de la scène électro underground a investi La Seine musicale la nuit du 27 avril à Boulogne-Billancourt (92) pour quatorze heures de musique, avec une programmation de plus de 20 artistes à travers quatre scènes réparties à l’intérieur du lieu. C’est Décisions Acoustiques qui a imaginé et installé les systèmes de diffusion pour chacune des scènes. Une conception mettant en œuvre tous les modèles VTX de JBL, pour une cohérence sonore sur l’ensemble du parcours et des retours artistes et DJ en A8, B18 et M22. L’ensemble amplifié par des Crown Vrack 4 et Vrack 2, configuré avec Performance Manager et contrôlé avec un Pure Analyzer Live de Flux::, avec un mixage Vi3000 et Vi1000 de Soundcraft. ■