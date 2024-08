Fondée en 1989, Dubbing Brothers a commencé par le doublage de séries télévisées et s’est développée pour devenir un acteur majeur de l’industrie, avec des installations dans plusieurs pays. L’entreprise dispose de 36 studios à Paris, dont 28 équipés pour le mixage Atmos, et a récemment agrandi ses locaux avec de nouveaux espaces. Les équipements comprennent principalement des enceintes Genelec pour leur fiabilité et facilité d’intégration, avec des systèmes 7.1.4 et 5.0 selon les besoins. Dubbing Brothers utilise le logiciel GLM pour calibrer les systèmes audio. La société continue de se développer à l’international.