DUSHOW AU 6MIC D’AIX-EN-PROVENCE

Installé par Dushow, un système à base, le Kara II L-Acoustics, est utilisé au sein des salles du complexe 6MIC, inauguré à Aix-en-Provence au début de l’été 2020. La grande salle propose un système Kara II, complété de quatre KS21 pendus par côté. Quatre A10 assurent l’infill et des X8 se chargent des premiers rangs. Le club a recours à des A15 complétés en KS21. Des X8 sont implantés en complément. Le patio retient des Arcs Wifo Plus SB18m, et le bar se pare de 5XT et SB18. Un kit mobile en Arcs Wide et X15HiQ est disponible pour compléter les demandes des artistes. Dans la grande salle, la distribution des signaux est réalisée en Milan/AVB. Le premier été d’exploitation a été un vrai succès. ■