Dushow déploie la série L de L-Acoustics

La Série L a été présentée en avril lors d’un événement privé au Hollywood Bowl de Los Angeles où SONO Mag avait été invité, et en Europe lors du Prolight + Sound de Francfort. Dushow est partenaire de la phase pilote et mettra ses compétences au service de ce système son novateur. En collaboration avec les équipes L-Acoustics, Dushow déploiera la Série L en Europe. Le système sera testé en France dans les prochains mois pour capitaliser sur les retours d’expérience des équipes présentes sur le terrain, notamment au cours de la saison estivale pour des essais grandeur nature. Le déploiement sera effectué par les ingénieurs et les techniciens de Dushow et de sa filiale Potar, ainsi que par les équipes du Groupe Novelty-Magnum-Dushow.