sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Dushow équipe le Cirque Knie

7 Nov 2026 | News Corporate AV

18 SONOMAG NEWS DISHOW NICE CIRQUE KNIE

Pour le spectacle 2026 du Cirque Knie, Dushow a conçu et intégré l’ensemble du dispositif vidéo. Le système repose sur 40 écrans motorisés Wahlberg, pilotés par quatre serveurs médias Smode Octa, associés à huit vidéoprojecteurs Barco QDX N4K45 pour une diffusion en 4K. L’architecture a été conçue pour permettre le remplacement à chaud des équipements critiques, afin de limiter les interruptions d’exploitation pendant la tournée. Le dispositif comprend également huit liaisons fibre Theatrixx, quatre matrices KVM Adder et deux matrices vidéo Lightware. Les études techniques ont été menées avec les équipes de Dushow Monaco pour adapter l’intégration aux contraintes d’une tournée internationale sous chapiteau.

Abonnez-vous

et accédez à l'ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...