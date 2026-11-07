Pour le spectacle 2026 du Cirque Knie, Dushow a conçu et intégré l’ensemble du dispositif vidéo. Le système repose sur 40 écrans motorisés Wahlberg, pilotés par quatre serveurs médias Smode Octa, associés à huit vidéoprojecteurs Barco QDX N4K45 pour une diffusion en 4K. L’architecture a été conçue pour permettre le remplacement à chaud des équipements critiques, afin de limiter les interruptions d’exploitation pendant la tournée. Le dispositif comprend également huit liaisons fibre Theatrixx, quatre matrices KVM Adder et deux matrices vidéo Lightware. Les études techniques ont été menées avec les équipes de Dushow Monaco pour adapter l’intégration aux contraintes d’une tournée internationale sous chapiteau.