DUSHOW ET GLP EN TOURNÉE

Pour des tournées de grande envergure assurées pas le prestataire Dushow (du groupe Magnum-Novelty-Dushow), les concepteurs lumière ont l’occasion d’utiliser, entre autres, des produits German Light Products : Victorien Cayzeele a imaginé son design avec 55 X4BAR20 et 33 JDC1 sur la tournée de Soprano (voir SONO Mag n° 456) ; Dimitri V assiliu a fait le choix de 58 X4BAR20 et 33 JDC1 pour éclairer le Pyramide Tour de M. Pokora ; Damien Dufaitre a opté pour 26 X4BAR20 sur les spectacles d’Alain Souchon ; et, enfi n, Samuel Chatain a mis en lumière le show d’Aya Nakamura à l’aide de 77 X4BAR20 et 45 JDC1. ■