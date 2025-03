Dushow Marseille, acteur incontournable de la prestation technique pour le spectacle et l’événementiel en région méditerranéenne, vous invite à sa journée portes ouvertes le jeudi 20 mars 2025.

Plongez dans l’univers de Dushow et découvrez ses savoir-faire ainsi que ses infrastructures à travers une journée riche en découvertes et en échanges. Au programme :

Une visite des espaces de travail pour mieux comprendre l’organisation et les activités de l’entreprise.

La découverte d’un showroom innovant mettant en lumière les dernières avancées en vidéo, structure, son, lumière et énergie.

Des échanges privilégiés avec les techniciens et professionnels de Dushow.

Une immersion dans l’entrepôt pour en apprendre davantage sur la logistique et la gestion du matériel événementiel.

Cette journée est une opportunité unique pour échanger, tisser des liens et élargir votre réseau professionnel. En réunissant collaborateurs, partenaires et passionnés, l’événement promet de favoriser les dialogues et de stimuler de futures collaborations.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les acteurs du secteur.

Journée Portes Ouvertes

Jeudi 20 mars – 13h30 > 20h00 – Zone Industrielle des estroublans,49 Bd de l’Europe Bâtiment C1,13 127 Vitrolles

Contact : DUSHOW Marseille

marseille@dushow.com

+33 4 42 02 38 80