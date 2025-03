La série d’amplificateurs/matriceurs Dynacord IX offre une solution tout-en-un avec DSP 96 kHz intégrant matrice, traitement, mixage et zonage. Selon les modèles : quatre ou huit entrées analogiques, entrées/sorties Dante 8×8 et puissances de 1 500 W à 6 000 W réparties sur quatre à huit canaux en basse impédance ou 100 V. Pilotage via panneaux WPN1, TPC-1 Dynacord ou tablette PC avec le logiciel Sonicue Control. Lauréats du Best of Show Award ISE 2025, ces amplificateurs conviennent aux installations de toutes tailles et sont distribués par EVI Audio France.