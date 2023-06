Dynaudio a rejoint le catalogue Arbiter

Célia Alibert – chargée d’affaire Arbiter ; Clément Machin – chef de produit CSI Audiovisuel ; Alain Rhode – responsable des ventes Arbiter ; Richards Bryn – directeur des ventes Europe chez Dynaudio ; Xavier Moguerou – directeur général adjoint CSI Audiovisuel ; Laurent Delenclos – directeur technique CSI Audiovisuel.

La marque danoise d’enceintes de monitoring Dynaudio a récemment rejoint le catalogue Arbiter. Un événement organisé dans les locaux de CSI Audiovisuel à Issy-les-Moulineaux a permis de fêter l’arrivée de cette nouvelle carte et surtout de permettre aux nombreux clients présents de faire une écoute comparative.

L’ancienne série AIR, commercialisée il y une vingtaine d’années, est à l’origine du succès mondial de la marque avec les toutes premières enceintes incorporant un DSP.

La gamme Dynaudio s’organise aujourd’hui autour de trois familles principales : BM Series, LYD Series, et Core Series. La Serie Core était la reine la soirée avec une mise en avant particulière. Les modèles présents pour cette écoute étaient les BM5 MKIII, Core 7, Core 59S, Core Sub & Lyd 48 L/R. Les systèmes ont tous été calés et présentés par Laurent Delenclos, directeur technique de CSI Audiovisuel.

Les visiteurs ont particulièrement apprécié la BM5, d’un rendu étonnant pour la taille et le prix, et ont aussi été conquis par la Core59 avec le Core Sub, présentant un rendu sonore naturel.

Les convives ont passé un moment très convivial tous ensemble autour d’un cocktail, accueillis par les équipes Audiopole Broadcast, et Arbiter.