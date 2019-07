David Renan – Gérant Eanov School :

« L’existence juridique en tant qu’entreprise débute officiellement en 2019 sous l’enseigne DJ Eanov School, mais le réel exercice de la formation remonte à 2007, année où j’ai décidé d’arrêter les tournées en tant que DJ. C’est d’ailleurs au cours de ces tournées qu’il m’est souvent arrivé d’être sollicité pour livrer des cours au sein de structures musicales telles que les conservatoires. J’y ai décelé une opportunité, et c’est ainsi que le projet d’école a germé. J’ai d’abord mené à bien le projet Mike Tyson (BO – 32 titres – IMA), puis me suis concentré sur l’école, d’abord baptisée DJ Eanov School. L’offre de formations initiales en cycle long bénéficiait d’un contenu technique soutenu et visait un public d’aspirants producteurs en MAO. »

DJ EANOV : UN TREMPLIN POUR L’ORGANISME DE FORMATION ?

« C’est clair. Tout le travail mené ces dernières années a consisté à dissocier les deux entités. Les nouveaux élèves dans leur grande majorité ne connaissent même pas DJ Eanov. Un sacré clin d’œil que la séparation personne physique/ personne morale soit quasi actée alors que je viens tout juste de signer chez Warner pour un album qui doit sortir en novembre. La première des certifications RNCP obtenue par Eanov School concernait la formation de DJ technicien son/ MAO. Deux ans plus tard, au moment du renouvellement, l’intitulé de la formation était modifié au profit de Régisseur son, Producteur MAO. Ce titre résume bien la politique de l’école, qui entend répondre à cette attente : “Quelles compétences concrètes apporter aux élèves pour qu’ils soient réellement opérationnels ?”

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la formation DJ ne disparaît pas de l’offre. Le profil type du DJ a beaucoup évolué et le terme seul est devenu réducteur. N’importe qui télécharge les sons, achète un contrôleur à “5 balles” et s’improvise DJ. Eanov School a donc pris le parti de créer Live music performance, Animation musicale – DJ, avec un panel de formations type coaching allant de cinq jours à un mois. »