Alors que les festivals dévoilent progressivement leur programmation, l’association Agi-Son présente un nouveau volet de la campagne Ear We Are pour déployer la prévention des risques auditifs auprès des festivaliers : des stands et une attestation ambassadeur Ear We Are pour former les équipes. Le but est de transmettre les bons réflexes à adopter pour préserver son audition tout en profitant pleinement de la musique. Des supports de prévention gratuits sont à la disposition des organisateurs de concert (tracts, sous-bocks, affiches) et des protections auditives à des prix négociés pour le secteur.

Pour connaître les dates de la tournée de lancement : https://agi-son.org/sensibilitation-et-prevention/campagne-ear-we-are-2