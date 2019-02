EBS HABILLE L’HÔTEL INTERCONTINENTAL DE MARSEILLE

L’hôtel Intercontinental de Marseille occupe un somptueux bâtiment sur la colline du Panier. Pour les fêtes de fin d’année, l’intégralité de ses façades ont été revêtues d’une magnifique robe colorée. En charge de cette mise en lumière, EBS Organisation Communication a choisi Starway en installant plusieurs projecteurs StormLite HD pour illuminer le plus grand et le plus luxueux hôtel de la ville. Frank Bonora, gérant d’EBS, raconte : « Le StormLite HD est un produit très polyvalent. Même si nous l’utilisons sur scène pour des effets strobe et des wash colorés, nous le trouvons particulièrement redoutable pour l’éclairage architectural, où il développe une très belle couleur, homogène, avec une puissance réellement impressionnante ». ■