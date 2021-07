ÉCLAIRAGE SUR BATTERIES

Dans un garage désaffecté de la rue Amelot, à Paris (11e), le constructeur automobile Mazda a convié les concessionnaires et la presse pour le lancement européen de sa voiture électrique, la MX30. Pompadour gérait l’ensemble de la prestation technique et logistique, avec une scénographie qui guidait les visiteurs sur deux étages d’exposition mettant en valeur les véhicules emblématiques de la marque, avant d’arriver dans une forêt de chênes-lièges entièrement reconstituée. Pour accompagner les exigences énergétiques du client, 180 projecteurs sur batterie Starway ont été déployés, comprenant BoxKolor UHD, LightKolor, EventKolor et deux projecteurs automatiques Dino pour un éclairage dynamique volontairement épuré. ■