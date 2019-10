ÉCLAIRER LES SPORTS DE GLISSE

La patinoire du palais omnisports Marseille Grand Est est le rendez-vous phocéen des sports de glace et de glisse. Partenaire technique officiel du palais, CNM International a en charge l’exploitation et la maintenance des installations son, lumière et image. Une prestation qui comprend également le conseil et la conception, comme récemment avec la rénovation de l’éclairage : huit projecteurs automatiques IP Aqua 480 BWS de PR Lighting viennent d’être installés dans la patinoire olympique et seront prochainement complétés par huit autres, tandis que deux Servo BWS 10R de Starway frappent la gigantesque boule à facettes de la patinoire. ■