La gamme des luminaires muséographiques EclDisplay de Prolights s’enrichit de versions pilotables en DMX filaire et CRMX, avec un contrôle local toujours disponible. Ces projecteurs offrent un nombre quasi infini de configurations possibles, notamment grâce au choix de différentes sources (quatre tonalités de blanc fixe, blanc variable ou RVB + blanc chaud), à leurs nombreuses optiques (cadreurs zoom, cadreurs HD courte et longue portées, wash Fresnel), à leurs accessoires optiques, et à leurs différentes options d’installation (rails 3 all, rails 3 all + data, patère, encastrés en plafond, etc.). A découvrir chez ESL.