ECLER ARQISI, HAUT-PARLEURS ARCHITECTURAUX

La gamme a été améliorée, avec un travail sur la réponse en fréquence, et dotée de nouveaux accessoires. Les modèles Arqis105i, Arqis106i et Arqis108i sont équipés d’un support mural inédit qui permet le réglage pan et tilt avec une seule vis à débloquer. Compatibles Vesa, ces supports disposent de crantages repérés pour identifier les paramètres d’orientation, notamment pour les répliquer. Les Arqis110i et Arqis 112i voient leur puissance augmenter, et l’ArqisSB12i est un nouveau sub. Le logo des enceintes peut désormais être pivoté sans outil, et les paramètres d’égalisation sont disponibles pour une importation dans EclerNet Manager. ■