ECLER EHSA4-60, AMPLIFICATEUR 1U HAUTE ET BASSE IMPÉDANCE

Cet ampli 4 x 60 W est capable de travailler en 70 ou 100 V, mais aussi avec 4 ou 8 ohms de charge. Il est doté de protections thermiques, de refroidisseurs par convection et ventilation, et d’une fonction de mise en veille indépendante par canal. Les entrées peuvent être pontées et distribuées vers un ou plusieurs des canaux de sortie. ■