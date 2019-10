ECLER ESSENTIALS

eMotus8OD est une enceinte deux voies pleine bande, dotée d’un woofer de 5 ou 8” et d’un tweeter de 1”. Elle est adaptée aux lignes à basse et haute impédance. Classée IP65, elle dispose d’une grille en aluminium et d’un traitement de protection contre les rayons UV. Elle se prête aux applications intérieures et extérieures. Des accessoires de fixation murale et une élingue de sécurité sont inclus pour une installation facile et sécurisée. ■