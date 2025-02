Fondée en 1965 à Barcelone, Ecler célèbre cette année ses 60 ans d’existence. Depuis ses débuts, la marque s’est distinguée par ses solutions audio adaptées à divers secteurs comme le commerce, l’éducation et l’hôtellerie. Elle propose des produits tels que des amplificateurs, enceintes, mixeurs et matrices audio numériques. MiD est le distributeur exclusif d’Ecler en France depuis plus de 15 ans, offrant ainsi aux professionnels français l’accès aux solutions haut de gamme de la marque. Pionnière dans l’intégration de solutions écoresponsables, Ecler continue de répondre aux besoins des professionnels tout en respectant l’environnement.