Cette série d’amplificateurs de classe D est déclinée en cinq modèles. L’application DSP Manager permet l’utilisation d’un égaliseur paramétrique 10 bandes, HPF, LPF, d’un compresseur multibande agissant sur les entrées et les sorties, d’un retard, d’un limiteur, d’une matrice de mixage 4 x 4 pour acheminer les signaux et permet de sauvegarder ou charger des préréglages. Le réglage du volume et celui de la fonction Mute peut-être réalisé à l’aide du panneau de contrôle mural WPaVOL d’Ecler.