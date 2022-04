Ecler, La qualité et l’innovation

« + 43 % de chiffre d’affaires en 2021 par rapport à 2020 et + 15 % en 2020 comparé à 2019 », rappelle Luis Hinojar, le directeur des ventes, qui nous accueille sur place avec un grand sourire. Les années de crise sanitaire n’ont pas été pour Ecler un moment de tourmente, bien au contraire. Notamment car la marque propose majoritairement des produits dans le domaine de l’intégration audiovisuelle, et qu’elle sait rester innovante tout en défendant une réputation de fiabilité redoutable.

Un exemple ? La Géode de la Villette, qui est amplifiée en Ecler par une cinquantaine d’amplis PAM qui fonctionnent depuis plus de 30 ans ! La philosophie de la marque inclut le refus de toute obsolescence programmée.

En France, c’est la société MID qui a en charge, parmi la trentaine de marques de son catalogue, la distribution des produits Ecler. Implantée à Groslay, en région parisienne, MID compte 11 salariés œuvrant au commerce, à la logistique et au support technique. Le SAV est quant à lui confié à des stations techniques agréées. Les locaux de Groslay comptent un showroom, une salle de formation et 2 500 m2 de stockage qui abritent environ un mois et demi de stock.

Le choix de confier à MID la distribution du matériel Ecler a découlé de l’évolution du marché. Historiquement, le département DJ d’Ecler a représenté jusqu’à un tiers des ventes. La distribution était alors organisée autour de compétences incluant ce domaine. Lorsque le fabricant a décidé de faire de gros efforts sur le développement des produits d’intégration audiovisuelle, les distributeurs locaux de la marque se devaient d’avoir une forte implantation dans le domaine. Et c’est le cas de MID, qui dispose d’un portfolio de marques offrant au monde de l’intégration des solutions innovantes et qualitatives. À ce jour, la distribution en France représente environ 10 % du chiffre d’affaires mondial d’Ecler, faisant de MID le plus important distributeur.

Lorsque l’on demande à Nicolas Granval pourquoi il a proposé à Ecler de devenir le distributeur en France, le responsable de MID nous parle d’ADN commune. Le sentiment de partager une philosophie orientée autour de la qualité des produits et des services. Depuis que MID et Ecler collaborent, l’équipe du distributeur français est impliquée dans les diverses phases de réflexion et de développement des nouveaux produits, mais aussi sur le plan des modèles économiques. L’idée étant de toujours trouver des propositions différentes et de haute qualité, dans le but de satisfaire les clients finaux.

Dans l’équation, il faut ajouter la présence de Stephan Giry, responsable grands comptes et directeur technique de MID, qui travaille avec Ecler depuis 18 ans. Ayant développé un vrai affect avec la marque, Stephan a la volonté d’intéresser ses clients à l’intégralité de la gamme Ecler, loin de l’approche d’autres distributeurs, qui n’utilisent dans chacune des multiples marques qu’ils distribuent que quelques catégories de produits.